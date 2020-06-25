Как фронтовику из Курска пришлось воевать с местными чиновниками за воинский монумент

В Курске торжественно открыли памятник ветерану-победителю, за который еще пришлось повоевать фронтовику-десантнику Анатолию Щербакову. Именно ему принадлежит идея создать в городе воинский монумент.

Вот только местные чиновники были против. Сначала не было денег, затем не понравился проект. Ветерану даже пришлось обращаться в Москву. Сергей Лесков все расскажет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Парад в Москве максимально точно повторил легендарный Парад 1945 года.