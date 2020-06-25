«Выгляжу, как бабушка»: возлюбленная Петросяна высмеяла критиков ее гардероба
Татьяна Брухунова поблагодарила ботов за внимание к своей странице в соцсети.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Диванные стилисты так надоели своим назойливым вниманием молодой возлюбленной Евгения Петросяна, что она решила посвятить им отдельный пост в Instagram. Татьяна Брухунова выложила фото, на котором запечатлена в клетчатой рубашке, черных брюках и с красной сумочкой, а также в подписи к нему высмеяла всех, кто критикует ее стиль одежды.
«За период карантина я поняла две вещи. Первое — выгляжу я, как бабушка (ну, нет у меня леопардовых лосин — простите!). Второе — мне не подходит ни единая вещь из имеющихся в шкафу. Эти „светлые мысли“ активно вбрасываются в комментарии под любым постом (даже туда, где меня нет)», — написала Брухунова.
Она также выразила уверенность, что негативные комментарии на ее странице оставляют в основном проплаченные боты, так как в их профилях нет никаких фотографий и информации. Женщина поблагодарила за такое внимание к своей персоне и нашла в нем неожиданный плюс.
«Уважаемые „эксперты“! Спасибо, что создаете шумиху вокруг моего профиля. Это прибавляет мне адекватных подписчиков и радость общения с ними», — заключила Брухунова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как возлюбленную Петросяна обвинили в использовании фотошопа.
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