«Выгляжу, как бабушка»: возлюбленная Петросяна высмеяла критиков ее гардероба

Диванные стилисты так надоели своим назойливым вниманием молодой возлюбленной Евгения Петросяна, что она решила посвятить им отдельный пост в Instagram. Татьяна Брухунова выложила фото, на котором запечатлена в клетчатой рубашке, черных брюках и с красной сумочкой, а также в подписи к нему высмеяла всех, кто критикует ее стиль одежды.

«За период карантина я поняла две вещи. Первое — выгляжу я, как бабушка (ну, нет у меня леопардовых лосин — простите!). Второе — мне не подходит ни единая вещь из имеющихся в шкафу. Эти „светлые мысли“ активно вбрасываются в комментарии под любым постом (даже туда, где меня нет)», — написала Брухунова.

Instagram @bruhunova

Она также выразила уверенность, что негативные комментарии на ее странице оставляют в основном проплаченные боты, так как в их профилях нет никаких фотографий и информации. Женщина поблагодарила за такое внимание к своей персоне и нашла в нем неожиданный плюс.

«Уважаемые „эксперты“! Спасибо, что создаете шумиху вокруг моего профиля. Это прибавляет мне адекватных подписчиков и радость общения с ними», — заключила Брухунова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как возлюбленную Петросяна обвинили в использовании фотошопа.