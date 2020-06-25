Находчивость калининградской «Золушки» оценил командующий Балтийским флотом

Участницу парада Победы в Калининграде наградят за выдержку. Во время марша с ноги девушки слетела туфелька. Но она этого словно не заметила и продолжила идти в ногу с остальными

В сети уже прозвали девушку Калининградской «Золушкой». Ее находчивость оценил командующий Балтийским флотом. Александр Носатов поручил поощрить участницу парада.