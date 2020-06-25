Находчивость калининградской «Золушки» оценил командующий Балтийским флотом
Александр Носатов поручил найти и поощрить участницу парада, потерявшую туфельку, но не сломавшую строй.
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Фото, видео: РИА Новости / Эдуард Молчанов; 5-tv.ru
Участницу парада Победы в Калининграде наградят за выдержку. Во время марша с ноги девушки слетела туфелька. Но она этого словно не заметила и продолжила идти в ногу с остальными
В сети уже прозвали девушку Калининградской «Золушкой». Ее находчивость оценил командующий Балтийским флотом. Александр Носатов поручил поощрить участницу парада.
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