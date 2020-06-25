Женщина потеряла 2,5 млн рублей, участвуя в программе суррогатного материнства

Жительница Москвы потеряла два с половиной миллиона рублей на участии в программе суррогатного материнства. Как стало известно 5-tv.ru, женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве еще в ноябре 2019 года.

По ее словам, инцидент с вложением средств в программу вспомогательной репродуктивной технологии произошел в 2017 году. Однако фирма не выполнила свои обязательства, тем самым похитив ее деньги. В возбуждении уголовного дела тогда пострадавшей отказали. Позже прокуратура столицы потребовала отмены решения и обязала начать уголовное преследование злоумышленников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве были найдены пять новорожденных младенцев в столичной квартире. Вместе с детьми находились гражданки Китая. Женщины пояснили, что малышей выносили суррогатные матери. По некоторым данным, младенцев готовили к продаже — на них были оформлены документы на китайском языке. Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Торговля людьми».