Адвокат рассказал о «суррогатных младенцах», найденных в квартире в Москве

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Василий Заика
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Проживающую в жилище гражданку Китая правоохранители вывели и сопроводили в отдел.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

Два адвоката дежурили возле двери квартиры на Аргуновской улице в Останкинском районе Москвы, где были обнаружены пять новорожденных граждан Китая. Во время проведения следственных действий юристов не пустили на место происшествия. Адвокаты заявили, что мероприятия, устроенные представителями правоохранительных органов являются незаконными.

«Два адвоката прибыли для осуществления защиты, для участия в следственных действиях. Однако на неоднократные просьбы допустить адвокатов до участия в следственных действиях дверь никто не открывает. Нам препятствуют, чем нарушают право иностранного гражданина», — заявил Алексей Уткин.

Коллега адвоката Хас-Магомед Рамазанов отметил, что представляет интересы организации Sweet child, специализирующейся на суррогатном материнстве.

«Не могут оформить детей, их биологические родители находятся в Китае, поэтому они здесь, из-за коронавируса», — сказал юрист.

После окончания следственных действий стражи порядка вывели из квартиры гражданку Китая и сопроводили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Пять новорожденных младенцев были обнаружены в жилом помещении днем 23 июня. Вместе с детьми в квартире находились гражданки Китая. Женщины пояснили, что малышей выносили суррогатные матери. По некоторым данным, младенцев готовили к продаже — на них были оформлены документы на китайском языке.

Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Торговля людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подготовленных на продажу детей в Москве случайно обнаружил медик.

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