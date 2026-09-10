«Честь» не сберегли: в Волгограде рухнула одна из самых масштабных финансовых пирамид РФ

В Волгограде рухнула, пожалуй, одна из самых масштабных финансовых пирамид России. Кооператив под названием «Честь» работал больше 30 лет. За все эти годы его вкладчиками стали десятки тысяч жителей. Они продавали последнее — квартиры, машины — и даже брали кредиты, чтобы вложиться в прибыльное дело. А теперь рискуют остаться ни с чем и потерять еще больше. Все долги предприимчивых бизнесменов повесили на клиентов. Их сейчас атакуют коллекторы.

За помощью обманутые вкладчики обратились в редакцию «Известий». Воспользоваться формой обратной связи может каждый зритель Пятого канала. Специальный QR-код будет на экране во время сюжета. Детали этой скандальной истории — у корреспондента «Известий» Артема Яковенко.

От «Чести» здесь даже названия не осталось. Ворота закрыты, в офисах пусто, здание заброшено. А ведь совсем недавно сюда несли деньги тысячи человек. Кредитно-потребительский кооператив с благородным названием имя свое не оправдал.

— КПК «Честь» обмануло более 20 тысяч людей. Люди просто в этом здании наживались на таких гражданах, как мы.

«Нечисть» — так теперь вкладчики называют компанию, ради которой продавали машины, квартиры и отдавали последние сбережения.

«У кого мне забирать и спрашивать эти деньги? Я не понимаю, потому что на карте ноль, в кошельке ноль!» — разводит руками пайщик КПК «Честь» Валерия Кравченко.

Деньги закончились еще в 2019 году. Тогда пайщикам и стало ясно: руководство «Честь» не сберегло — выплаты прекратились. Волгоградский арбитражный суд признал фирму банкротом. Ее долги на сотни миллионов рублей продали коллекторам, которые теперь требуют платы.

«Больше 40 приходило мне. Другим больше 80», — говорит пайщик КПК «Честь» Екатерина Арсеньева.

По словам пайщиков, долги КПК продали за копейки аффилированным фирмам. Теперь коллекторы пытаются выжать из обманутых вкладчиков все до последней копейки.

«Как это так можно? И тем более название „Шамиль и партнеры“. Мы ожидали, что нас вообще тут будут прессовать», — говорит пайщик КПК «Честь» Надежда Кирюшина.

Камышин — небольшой городок Волгоградской области, население всего 100 тысяч человек. Фактически пайщиком кооператива был каждый четвертый.

«Большая часть — это пенсионеры, которые свои вложения и пенсии несли, сбережения. Было выгодно хранить в „Чести“, предлагали проценты повыше, нежели чем банки», — говорит Екатерина Арсеньева.

Фирма была основана в конце 1990-х. В рекламных роликах показывали безбедную жизнь: подарки, праздники. На основателя КПК Александра Норова вскоре после закрытия фирмы вышли сотрудники ФСБ. Дело «Чести» прогремело на всю страну. В особняки и виллы руководства пришли с обысками.

Всю верхушку КПК задержали. Тогда и вскрылась схема вывода денег: «Честь» без разбора выдавала кредиты фирмам-однодневкам, созданным родственниками руководства. После этого сомнительные компании моментально банкротились. В итоге на кооперативе повис долг в сотни миллионов, который теперь и пытаются взыскать с самих вкладчиков.

«Они фактически являются собственниками указанного бизнеса. А следовательно, они несут солидарную ответственность перед своими кредиторами», — сказал адвокат Максим Блинов.

Требовать платы больше не с кого. Все активы руководства арестовали. Но этого едва ли хватит, чтобы покрыть хотя бы половину долга.

Пайщики по сути оказались зажаты между молотом и наковальней. Если они хотят вернуть вложенные в КПК деньги — нужно судиться. А для этого придется оплачивать пошлины, экспертизы и услуги адвокатов. А если в суд не идти — долги будут накапливаться, а возмещать их в любом случае придется. Поэтому, чтобы доказать свою невиновность, приходится платить снова и снова.

Но даже если выиграют дело — никто не гарантирует, что деньги получится вернуть.

«Если все регистрировалось на подставных лиц, если есть какие-то фирмы-прокладки, однодневки, то есть схема бенефициаров не прозрачная, вероятность получить возмещение очень низкая», — сказал кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Надежды вернуть вложенные деньги у людей уже нет — теперь главная задача сохранить хотя бы то, что осталось. Уголовное дело против руководства расследовано и передано в суд. А значит, многолетние тяжбы скоро подойдут к концу.

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