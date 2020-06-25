В России началось голосование по поправкам в Конституцию. Хотя голосование назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть уже сейчас. Стабилизация эпидемического процесса в России, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, позволяет провести голосование. По всей стране работают больше 96 тысяч участков. Первыми к голосованию приступили жители Дальнего Востока.

В условиях пандемии на избирательных участках действуют строжайшие меры предосторожности, а само голосование растянули на неделю, чтобы избежать скопления людей. Выразить свое мнение можно, и не выходя из дома.

Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Поляков о том, как проголосовать безопасно для здоровья.

Ветеран Великой Отечественной Вячеслав Гаврилов голосует на дому. Он стал одним из первых, кто сделал свой выбор по поправкам к главному закону страны.

«Все идет в жизни, все меняется. Поэтому, в настоящее время нужна конституция с поправками, поэтому эти поправки они от души, от чаяния народа. Народ сам ее дополняет. Все идет и обсуждается. Все проходит онлайн, а не где-то на бумажках. Действительно, она будет народная», — выражает свое мнение ветеран ВОВ Вячеслав Гаврилов.

Самое главное — обеспечить безопасность граждан, которые находятся в группе риска. Члены участковых комиссий выезжают на адреса в масках, перчатках и халатах. Абсолютно для каждого избирателя подготовили индивидуальный пакет.

«В квартиру мы не заходим, вешаем пакет на дверь. Избиратель берет его сам, урна находится так же у его двери. И избиратель так же кладет в урну эту бюллетень. После каждого выхода из квартиры у нас есть антисептики. Мы обрабатываем руки и халат, маски меняем каждый час, перчатки так же», — поясняет заместитель председателя избирательной комиссии, участок № 33 Лидия Зайцева.

Выезжать на дом члены члены избирательных комиссий будут каждый день — до 1 июля включительно. Подать заявку можно по телефону горячей линии. Выездное голосование организовали и для сотрудников предприятий.

«Выездное голосование очень удобно для сотрудников предприятия», — говорит генеральный директор предприятия Кирилл Девятко.

Во дворах домов и школ развернули мобильные пункты. Проголосовать можно и в аэропорту «Пулково».

На самих участках также соблюдены все санитарные меры. Андрей Клишас, который с января был сопредседателем президентской рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, проголосовал одним из первых и проверил как организован избирательный процесс не только на его участке, но и в других городах.

«Хочу сказать, что все очень спокойно, организовано, безопасно, четко работают члены комиссии по проведению голосования. Наши предположения о том, что посещение участка по голосованию это намного безопаснее, чем многие наши привычные бытовые дела — это действительно так», — сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В Москве и Нижегородской области открыто электронное голосование. Сделали исключение и для жителя подмосковного Королева — космонавта Ивана Вагнера, который сейчас находится на МКС. Современные технологии исключают любые фальсификации.

«Мы не видим больших рисков для нарушений, нет задания фальсифицировать что-то. Мы сегодня открыты, Центральная избирательная комиссия и избирательная система России демонстрирует абсолютную открытость. Мы показываем все цифры, даже, если они не всегда нас радуют», — говорит заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Информация со всей страны поступает в Центральную избирательную комиссию. Здесь же сделали модель стандартного павильона.

Перед входом на избирательные участки разметка и специальный коврик для дезинфекции обуви. Можно взять перчатки, маску с ручкой. К столу близко подходить не рекомендуют. На безопасном расстоянии от избирателя также наблюдатель и фотограф.

О ходе голосования по видеосвязи в течение дня будут рассказывать практически все регионы страны. Первыми в онлайн выйдут из Забайкалья и Севастополя.