Комиссия СФ направит компетентным органам данные о вмешательстве в голосование по поправкам

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета направит после 1 июля в компетентные органы данные о вмешательстве в голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

Он отметил, что страны Запада при лидирующей роли США целенаправленно вмешиваются в суверенный конституционный процесс РФ уже с января этого года.

«Главной причиной такого вмешательства является желание традиционных оппонентов России любым путем остановить укрепление суверенитета РФ, ее национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа», — подчеркнул глава комиссии Совфеда.

Климов добавил, что европейские страны «нам навязывают разнообразные противоправные акции», тем самым мешая тому, чтобы каждый избиратель мог самостоятельно выразить собственное мнение.

«Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами», — пояснил он.

Для того чтобы проконтролировать процесс вмешательства в голосование, комиссия Совфеда сформировала мониторинговую группу, которая соберет и проанализирует все факты о вмешательстве во внутренние дела РФ с 25 июня по 1 июля 2020 года. Данные будут направлены для правовой оценки в компетентные органы государства.