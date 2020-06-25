Комиссия СФ направит компетентным органам данные о вмешательстве в голосование по поправкам

|
Карина Бернтгольц
90

Глава комиссии Андрей Климов подчеркнул, что страны Запада при лидирующей роли Вашингтона вмешиваются в суверенный конституционный процесс РФ с января текущего года.

Комиссия СФ направит компетентным органам данные о вмешательстве в голосование по поправкам

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета направит после 1 июля в компетентные органы данные о вмешательстве в голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

Он отметил, что страны Запада при лидирующей роли США целенаправленно вмешиваются в суверенный конституционный процесс РФ уже с января этого года.

«Главной причиной такого вмешательства является желание традиционных оппонентов России любым путем остановить укрепление суверенитета РФ, ее национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа», — подчеркнул глава комиссии Совфеда.

Климов добавил, что европейские страны «нам навязывают разнообразные противоправные акции», тем самым мешая тому, чтобы каждый избиратель мог самостоятельно выразить собственное мнение.

«Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами», — пояснил он.

Для того чтобы проконтролировать процесс вмешательства в голосование, комиссия Совфеда сформировала мониторинговую группу, которая соберет и проанализирует все факты о вмешательстве во внутренние дела РФ с 25 июня по 1 июля 2020 года. Данные будут направлены для правовой оценки в компетентные органы государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится семь дней по 1 июля включительно.

Владимир Путин в рамках совещания с рабочей группой 1 июня утвердил дату 1 июля для проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы государства, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.

Так, проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не будут друг с другом контактировать, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него будут разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы. Также участникам голосования будет изменять температуру, выдавать защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводить дезинфекцию рук. Все члены ИК пройдут тестирование на COVID-19.

Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также, чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституции РФ важно внедрить как можно скорее, при том, что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.

Вследствие этого, важно начать действовать максимально четко и слаженно, руководствуясь новыми мерами по развитию сферы здравоохранения, укреплению финансового положения граждан и, особенно, многодетных семей, приложить все усилия на восстановление экономики, а также помочь малому и среднему бизнесу.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
69.47
0.63 78.06
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:55
Видео награждения калининградской «Золушки» после Парада Победы
16:53
Собчак заработала травму или сделала ринопластику? Объясняет пластический хирург
16:46
Младенца, выставленного на продажу в Китай, из роддома забрал курьер
16:35
Сказочное представление для праздника выпускников «Алые паруса» готовят на воде, в небе и на земле
16:27
«Сотрудничество должно быть взаимовыгодным»: политолог о желании Трампа «поладить» с Россией
16:18
Названа причина смерти сына Никиты Хрущева

Сейчас читают

Находчивость калининградской «Золушки» оценил командующий Балтийским флотом
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок