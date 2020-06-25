Формат онлайн-совещаний может быть использован и по окончании пандемии COVID

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Марина Неруцких
Срочная новость 28

Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания Общественной палаты.

Формат онлайн-совещаний может быть использован и по окончании пандемии COVID

Фото: www.globallookpress.com / Gary Houlder

Формат онлайн-совещаний может быть использован и по окончании пандемии коронавируса. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания Общественной палаты, сообщает ТАСС.

«Такие встречи [с членами Общественной палаты — Прим.ред.] проходят традиционно, но сегодня по понятным причинам поговорим онлайн», — обратился российский лидер к членам Общественной палаты РФ нового состава.

Заседание проходит в формате видеоконференции. По мнению Путина, такой формат «является довольно удобным для обсуждения различных проблем с разными людьми, находящимися в разных местах, — много времени экономит».

«Можно его использовать и в будущем достаточно активно», — отметил глава государства.

Ранее на пресс-конференции Рособрнадзора временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Анзор Музаев, также высказался в пользу дистанционного общения, правда касалось оно онлайн-обучения школьников.

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