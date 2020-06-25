Опыт дистанционного обучения в школах применят при вспышках простудных заболеваний

Накопленный в период распространения коронавируса опыт онлайн-обучения в российских школах будут применять при вспышках простудных заболеваний. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Алгоритм перевода учащихся на онлайн-обучение, разработанный весной текущего года, будет доработан и в дальнейшем станет использоваться во время вспышек простудных заболеваний в РФ. Об этом в ходе пресс-конференции заявил временно исполняющий обязнности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Всегда у нас в стране осенью и весной вспышки простудных заболеваний. Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки — иногда по полкласса дома сидят — проходили незаметно для тех даже, кто болеет, без ущерба. Чтобы он мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок и даже поучаствовать в уроке. Вот это все надо делать и доводить эту систему до ума. Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо», — заявил Музаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал «провокацией» слухи о возможной замене очного образования дистанционным.