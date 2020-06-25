«Леди Совершенство»: рецепт идеальной фигуры за 15 минут в день от Насти Каменских

Звезда поп-сцены, певица Настя Каменских не скрывает, что, как и миллионы людей, регулярно борется с лишними килограммами. Перепробовав массу диет и физических упражнений, артистка вывела свою формулу «идеального тела». Причем на уход за собой не придется тратить более 15 минут в день.

В опубликованной инструкции в Instagram звезда рекомендует давать нагрузку на организм рано утром и, желательно, натощак.

«Так быстрее сжигаются калории, снижается аппетит на весь день, и быстрее пробуждается мозг!» — пояснила Каменских.

Перед тем как приступить к упражнениям Настя напоминает: важно избегать чрезмерных и непривычных нагрузок, а также сначала делать небольшую разминку.

По мнению звезды, творит чудеса упражнение «планка». Выполнять ее важно стоя на локтях, в позе Сфинкса: не менее трех подходов по 30 секунд. При этом все тело нужно держать в напряжении, натянутым, как гитарную струну.

Далее необходимо сделать два подхода по 10-15 отжиманий с широко расставленными руками. Тем, кому это покажется сложным, можно выполнять «классическую» версию — сидя на коленях.

«Поставьте руки широко и опускайте корпус как можно ниже. Вы почувствуйте, как подтягиваются не только ваши ручки, но и мышцы груди и пресса», — советует певица.

Завершающий этап — глубокие приседания у стены. Упражнение считается выполненным правильно, если спина крепко прижата к вертикальной поверхности, а при приседании угол в колене составляет 90 градусов. В данном положении важно зафиксироваться не менее чем на 30 секунд. Количество подходов не ограничено, но для начала можно остановиться на двух, в каждом из которых пять приседаний.

«Такие упражнения не заменят полноценной тренировки, но тоже способны классно укрепить и подтянуть тело, если выполнять их регулярно и при этом правильно питаться!» — подытожила звезда.

Instagram @kamenskux

Пользователи сочли советы Каменских ценными, а также пообещали в скором времени поделиться собственными достижениями.

«Да, пост очень полезный, но если вы сняли сет из упражнений, было бы вообще супер!»

«Настя, вы великолепны! Отличная фигура!»

«Буду на вас равняться! Вы — просто Леди Совершенство!» — откликались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП лучших упражнений для «пятой точки» от Насти Каменских.