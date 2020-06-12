Тело девушки летом должно быть безупречным, считает Настя Каменских. Сама певица добилась идеальной фигуры и сегодня может поделиться с поклонницами секретами красоты. Один из таких лайфхаков она опубликовала в новом посте для Instagram — лучшую инструкцию для прокачки ягодиц.

«Держите базовые, но очень эффективные упражнения для вашей Ким!» — написала Каменских с намеком на Ким Кардашьян. Американская телезвезда, модель и бизнес-леди вместе со своими сестрами славится пышными параметрами.

Instagram @kamenskux

Настя подробно описала такие упражнения, как приседания с широким разведением ног, ягодичный мостик, отведение ног назад с упором на пол. Каждое из них она рекомендовала для начала выполнять по пятнадцать раз в три подхода. Поняв технику и прочувствовав мышцы, можно добавлять утяжелители — от килограмма дополнительного веса и далее. В ближайшем будущем Каменских обещала поделиться легкими упражнениями на все тело.

Эффективность своих методов автор поста подтвердила очередным фото, на котором запечатлена со спины. У большинства подписчиков не возникло сомнений, что супруга рэпера Потапа знает толк в фитнесе.

«Попа как у Ким!»

«Лучшее что я читала, спасибо»;

«Уже сохранила!»

«Ай, красотка!»

«Настя, вы самая-самая!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских похвалилась эффектными формами после зимнего сезона.