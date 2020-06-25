«Мне надо понимать, под кого косить»: Айза перевоплотилась в Людмилу Гурченко

Айза Анохина решила поэкспериментировать с мейкапом и поразила поклонников. Удивление у многих вызвало не само преображение бывшей супруги Гуфа, а то, как она это подала. Звезда густо и ярко накрасила губы, завела ресницы и сделала резкую подводку глаз с большими стрелками. В таком виде она сравнила себя с Людмилой Гурченко.

Для наглядности Айза выложила несколько снимков актрисы из разных периодов — юности, зрелости и преклонного возраста.

«Вы просто определитесь, кто я — Гурченко в молодости или в старости? Мне же надо понимать, под кого косить», — написала поклонникам в сторис Анохина.

Instagram @aizalovesam

В тот же день инстаблогер позволила себе менее лицеприятную инсинуацию в сторону народной артистки. Находясь в том же макияже а-ля Гурченко, девушка сравнила его с макияжем падшей женщины.

Ответят ли Айзе на это что-нибудь родственники и почитатели покойной актрисы, станет ясно позднее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза Анохина резко отозвалась о новой пассии Гуфа.