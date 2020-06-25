«Мне надо понимать, под кого косить»: Айза перевоплотилась в Людмилу Гурченко
Бывшая жена Гуфа сравнила себя с народной артисткой и нелицеприятно охарактеризовала ее стиль мейкапа.
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Фото, видео: Instagram @aizalovesam
Айза Анохина решила поэкспериментировать с мейкапом и поразила поклонников. Удивление у многих вызвало не само преображение бывшей супруги Гуфа, а то, как она это подала. Звезда густо и ярко накрасила губы, завела ресницы и сделала резкую подводку глаз с большими стрелками. В таком виде она сравнила себя с Людмилой Гурченко.
Для наглядности Айза выложила несколько снимков актрисы из разных периодов — юности, зрелости и преклонного возраста.
«Вы просто определитесь, кто я — Гурченко в молодости или в старости? Мне же надо понимать, под кого косить», — написала поклонникам в сторис Анохина.
В тот же день инстаблогер позволила себе менее лицеприятную инсинуацию в сторону народной артистки. Находясь в том же макияже а-ля Гурченко, девушка сравнила его с макияжем падшей женщины.
Ответят ли Айзе на это что-нибудь родственники и почитатели покойной актрисы, станет ясно позднее.
Ранее 5-tv.ru писал, что Айза Анохина резко отозвалась о новой пассии Гуфа.
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