«Мне надо понимать, под кого косить»: Айза перевоплотилась в Людмилу Гурченко

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Валентин Черников
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Бывшая жена Гуфа сравнила себя с народной артисткой и нелицеприятно охарактеризовала ее стиль мейкапа.

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Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Айза Анохина решила поэкспериментировать с мейкапом и поразила поклонников. Удивление у многих вызвало не само преображение бывшей супруги Гуфа, а то, как она это подала. Звезда густо и ярко накрасила губы, завела ресницы и сделала резкую подводку глаз с большими стрелками. В таком виде она сравнила себя с Людмилой Гурченко.

Для наглядности Айза выложила несколько снимков актрисы из разных периодов — юности, зрелости и преклонного возраста.

«Вы просто определитесь, кто я — Гурченко в молодости или в старости? Мне же надо понимать, под кого косить», — написала поклонникам в сторис Анохина.

Instagram @aizalovesam

В тот же день инстаблогер позволила себе менее лицеприятную инсинуацию в сторону народной артистки. Находясь в том же макияже а-ля Гурченко, девушка сравнила его с макияжем падшей женщины.

Ответят ли Айзе на это что-нибудь родственники и почитатели покойной актрисы, станет ясно позднее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза Анохина резко отозвалась о новой пассии Гуфа.

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