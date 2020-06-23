«Какая-то баба стремная»: Айза Анохина отозвалась о новой пассии мужа

Айза Анохина высказалась по поводу новой пассии своего мужа, с которым она находится в процессе развода. Ведущая увидела в сети фото, на которых Дмитрий запечатлен с другой женщиной, и нашла его выбор не самым удачным. Об этом она рассказала изданию StarHit.ru.

«Сейчас у моего бывшего мужа какая-то баба — стремная, откровенно стремная, а все пишут, какая она классная, какая она свежая. Не то что старуха „баба Луна“. Ну да, я старая, но зачем это писать? Я умею радоваться за других баб. За красивых, за сильных», — посетовала Айза.

Айза Анохина была супругой рэпера Гуфа, от него у нее есть сын Сэм. После развода, который случился в 2014 году, она вышла замуж за серфера Дмитрия. Пара прожила вместе более пяти лет, однако в последние месяцы появились слухи, что семейная жизнь селебрити трещит по швам. Сама Айза этого не отрицает, но развод, по ее словам, затормозился из-за коронавируса. Не так давно, она подтвердила роман с певцом Олегом Майами. Позже звезда призналась, что не готова пока к совместной жизни с любимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Айза Анохина призвала девушек не рожать от жадных мужчин.