Собчак заработала травму или сделала ринопластику? Объясняет пластический хирург
Теймур Кулиев прокомментировал видео ведущей с якобы сломанным носом.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak; 5-tv.ru
Известная телеведущая Ксения Собчак серьезно взволновала поклонников, сообщив о том, что сломала нос. На своей странице в Instagram она показала, как выглядит ее лицо после травмы. Однако в искренность звезды поверили не все. Некоторые решили, что знаменитость обманула или разыграла фанатов, а на самом деле просто сделала ринопластику.
Все сомнения развеял пластический хирург Теймур Кулиев. В интервью 5-tv.ru он заявил, что не видит признаков операции. В то же время врач не исключает, что Собчак могла пошутить.
«Это не ринопластика, похоже на травму. <…> Я вижу по повязке, по кончику носа — это не ринопластика. Это не так делается. <…> Может, травма, может, шутка какая-то, но не ринопластика», — рассказал эксперт, добавив, что если теледиве на нос действительно наложили гипс, снять его ведущая сможет только через восемь дней.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова.
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