Видео: крупный пожар в Литературном музее имени Горького в Нижнем Новгороде

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Виктория Андреева
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По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

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Фото, видео: ВКонтакте @kstatinn, @novoselovmore

Крупный пожар произошел в здании музея А. М. Горького в Нижнем Новгороде. Кадры с места ЧП появились в сети.

Сигнал о происшествии поступил в пожарную часть 25 июня около 17.20. Очевидцы сообщали, что возгорание произошло в доме номер 26 на улице Минина, где располагается Литературный музей А. М. Горького, временно закрытый на реконструкцию. По прибытию спасатели установили, что горение происходит на втором этаже двухэтажного здания. 

«По прибытию площадь пожара составляла порядка 150 квадратных метров. Можно констатировать, что здесь происходило скрытое горение, которое в последующем вырвалось на кровлю. Сейчас здесь работает более 80 человек и 20 единиц техники, три подъемника», — отметил в комментарии СМИ сотрудник МЧС.

Площадь пожара в настоящий момент составляет 500 квадратных метров. Спасатели эвакуируют различные ценности и памятники культурного наследия на случай если пламя не удастся сдержать.

«В данный момент сил и средств здесь достаточно для проведения работ. Сотрудниками полиции с администрацией все мероприятия по обеспечению подхода к месту проводятся, что дает нам возможность маневрировать техникой и людьми. Мы прекрасно понимаем, что любое обрушение может нанести как ущерб зданию, так и жизни и здоровью людей, которые сегодня занимаются тушением пожара», — подытожил спасатель.

Уточняется, что информации о пострадавших пока не поступало. На момент начала пожара в здании находился лишь охранник, который был эвакуирован. По оценке специалистов, в данный момент угрозы соседним домам нет.

Истинная причина пожара в Литературном музее пока не установлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров.

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