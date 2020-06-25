Режим ЧС объявлен на Камчатке из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров введен на всей территории Камчатского края. Площадь возгораний, несмотря на усилия спасателей и добровольцев, продолжает увеличиваться.

Огнем охвачено уже 70 тысяч гектаров леса. Для тушения в труднодоступных районах задействована авиация.

Между тем, по прогнозам института гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, очаги возгораний могут возникнуть и в других регионах страны.

Из-за сухой и жаркой погоды масштабные пожары ожидаются на севере Красноярского края, в Туве, Хакасии и Иркутской области. Кроме этого засуха может стать причиной торфяных пожаров в пяти областях центральной России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 40 тысяч гектаров леса полыхает по всей России.