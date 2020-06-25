Режим ЧС объявлен на Камчатке из-за лесных пожаров
Авиация задействована для тушения очагов возгорания в труднодоступных районах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru
Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров введен на всей территории Камчатского края. Площадь возгораний, несмотря на усилия спасателей и добровольцев, продолжает увеличиваться.
Огнем охвачено уже 70 тысяч гектаров леса. Для тушения в труднодоступных районах задействована авиация.
Между тем, по прогнозам института гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, очаги возгораний могут возникнуть и в других регионах страны.
Из-за сухой и жаркой погоды масштабные пожары ожидаются на севере Красноярского края, в Туве, Хакасии и Иркутской области. Кроме этого засуха может стать причиной торфяных пожаров в пяти областях центральной России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 40 тысяч гектаров леса полыхает по всей России.
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