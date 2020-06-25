ТОП-3 фейка, связанных с голосованием по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию сегодня стартовало в России. Выразить свое мнение по поводу готовящихся изменений в основной закон страны можно будет до 1 июля как на избирательных участках, так и в электронной форме. На фоне данной процедуры в сети стала распространяться недостоверная информация с целью поставить под сомнение честность процесса. Мониторинг Лиги безопасного интернета выявил распространение ложных сведений.

Фейк 1 — применение ручек с исчезающими чернилами

ВКонтакте @mpostolati

В социальных сетях ВКонтакте и TikTok распространилось видео с якобы исчезающими чернилами в ручках на избирательных участках. Авторы постов советуют гражданам брать свои ручки из дома для того, чтобы проголосовать. В противном случае, по мнению распространителей фейка, чернила исчезнут и позже этим бюллетенем воспользуется уже другой человек.

Как удалось выяснить, за основу псевдоролика было взято видео, снятое на одном из избирательных участков Казахстана. Злоумышленники используют его видеомонтаж для того, чтобы распространять ложную информацию о предстоящем голосовании по правкам в Конституцию уже в России.

Фейк 2 — штрафы за неучастие в электронном голосовании

ВКонтакте @lev_kras

В социальной сети ВКонтакте распространились сведения о штрафах за неучастие в электронном голосовании по поправкам в Конституции, а также наказание «за выбор неправильного ответа» при том, что процедура подразумевает честное проведение процесса и контроль за возможными нарушениями на участках.

Как ранее напомнили в Госдуме, уголовная ответственность за нарушения предусматривается только в следующих случаях: воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ); фальсификация избирательных документов, документов референдума (статья 142 УК РФ); фальсификация итогов голосования (статья 142.1 УК РФ); Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме (статья 142.2 УК РФ).

Фейк 3 — появление фальшивого сайта онлайн-голосования

Facebook @pinkxxs

В Facebook одна из пользователей сообщила, что получила отказ на участие в электронном голосовании и якобы все равно смогла зарегистрировать свой ответ на фальшивом сайте. Директор «Лиги безопастного интернета» Екатерина Мизулина опровергла информацию о сторонних сайтах для голосования по поправкам в Конституцию.

«Реальный сайт дистанционного электронного голосования https://2020og.ru/, а по ссылке, указанной в скриншоте, на сайте «Голоса» может перейти каждый и увидеть надпись, что он «проголосовал» https://elec.moscow/election/success», — отметила она.

Владимир Путин в рамках совещания с рабочей группой 1 июня утвердил дату 1 июля для проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы государства, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.

Так, проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не будут друг с другом контактировать, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него будут разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы. Также участникам голосования будет изменять температуру, выдавать защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводить дезинфекцию рук. Все члены ИК пройдут тестирование на COVID-19.

Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также, чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституции РФ важно внедрить как можно скорее, при том, что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.