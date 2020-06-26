Известный блогер Diablo R1, снимавший обзоры о мотоциклах, разбился под Тамбовом
По предварительной информации, молодой человек выехал на встречную полосу, где его авто столкнулось с грузовиком.
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Фото, видео: Instagram @diablo__r1
Популярный блогер Александр Diablo R1 трагически погиб в аварии, которая произошла на автодороге Р-22 «Каспий». ДТП случилось днем 24 июня на 490-м километре трассы. По предварительным данным, 31-летний мужчина на мотоцикле выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
От полученных травм Diablo R1 умер на месте происшествия до приезда медиков.
Его приятель блогер pilot.zx6r в Instagram отметил, что манера езды Александра вызывала вопросы и везение «рано или поздно заканчивается». Известно, что блогер направлялся из Тамбова в Волгоград.
«Саня был один из немногих блогеров, с кем я поддерживал общение, потому что он был добрый, светлый, позитивный человек, хотел дружить со всеми и в то же время никогда не искал выгоды в знакомстве. Таких людей мало», — написал pilot.zx6r.
Diablo R1 снимал ролики о мотоциклах и выполнял различные маневры на них. На его канал на YouTube подписаны 199 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти юной миллионерши Настя Тропи, которая попала в серьезное ДТП на собственном, недавно купленном мотоцикле. От полученных в результате удара о землю травм блогер скончалась на месте. По словам молодого человека девушки, Настя не превышала скорость, но в определенный момент потеряла управление транспортом и разбилась.
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