Известный блогер Diablo R1, снимавший обзоры о мотоциклах, разбился под Тамбовом

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Нюра Незванова
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По предварительной информации, молодой человек выехал на встречную полосу, где его авто столкнулось с грузовиком.

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Фото, видео: Instagram @diablo__r1

Популярный блогер Александр Diablo R1 трагически погиб в аварии, которая произошла на автодороге Р-22 «Каспий». ДТП случилось днем 24 июня на 490-м километре трассы. По предварительным данным, 31-летний мужчина на мотоцикле выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

От полученных травм Diablo R1 умер на месте происшествия до приезда медиков.

Instagram @pilot.zx6r

Его приятель блогер pilot.zx6r в Instagram отметил, что манера езды Александра вызывала вопросы и везение «рано или поздно заканчивается». Известно, что блогер направлялся из Тамбова в Волгоград.

«Саня был один из немногих блогеров, с кем я поддерживал общение, потому что он был добрый, светлый, позитивный человек, хотел дружить со всеми и в то же время никогда не искал выгоды в знакомстве. Таких людей мало», — написал pilot.zx6r.

Diablo R1 снимал ролики о мотоциклах и выполнял различные маневры на них. На его канал на YouTube подписаны 199 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти юной миллионерши Настя Тропи, которая попала в серьезное ДТП на собственном, недавно купленном мотоцикле. От полученных в результате удара о землю травм блогер скончалась на месте. По словам молодого человека девушки, Настя не превышала скорость, но в определенный момент потеряла управление транспортом и разбилась.

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