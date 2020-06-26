«Отложила мечты и начала пахать»: Сотникова рассказала о своей главной победе

В карьере фигуристки Аделины Сотниковой насчитается немало побед, самой почетной из которых считается ее «золото» в одиночном катании на Олимпиаде-2014 в Сочи. Но главной для себя победой спортсменка до сих пор считает первенство Чемпионата России 2009 года. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

В том году двенадцатилетние девочки Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева заняли первое и второе места в одиночном разряде турнира. С тех пор, как призналась призерша, она изменила свое отношение к фигурному катанию и свои жизненные приоритеты на 180 градусов.

Instagram @adelina_sotnikova14

«По сути, еще такая маленькая девочка, но со званием чемпионки России среди взрослых по фигурному катанию. После этой победы у меня появилась мечта выиграть Олимпиаду. Я все свои мечты отложила на второй план — мечтала выучиться на актрису и сниматься в кино — и начала пахать и воспринимать свой вид спорта совсем иначе», — поделилась Сотникова.

По ее словам, спорт выработал в ней характер. Девушка поняла, что в любых ситуациях и случаях нельзя сдаваться, опускать руки, и что без препятствий жить неинтересно.

«Можно сказать, что я сильно повзрослела, помудрела после этой победы», — добавила Аделина.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Туктамышева устроила жаркие танцы в купальнике.