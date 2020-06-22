Видео: Фигуристка Туктамышева устроила жаркие танцы в купальнике

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала подписчикам жаркий танец на причале. Чемпионка мира 2015 года на своей странице в Instagram разместила видео, снятое на причале. На кадрах улыбающаяся 23-летняя спортсменка в клетчатой рубашке, топе и трусах двигается под музыку.

«Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна», — цитирует Елизавету Туктамышеву сайт Teleprogramma.pro.

Instagram @liza_tuktik

Фигуристка с завидной периодичностью публикует откровенные снимки в сети. Уроженка Глазова не раз заявляла о желании поучаствовать в фотосессии для мужских журналов.

Поклонники спортивной знаменитости оставили под ее постом массу восторженных комментариев. Мужская половина подписчиков, подчеркнула, что девушка сводит их с ума своей сексуальностью.

«Невероятно сексуальная!»

«Ты просто классная и потрясающая»

«Недурственно!»

«Такая легкая и обворожительная»

«Лиза, прекращай! Ты всю страну сведешь с ума!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Туктамышева подшутила над критиками ее откровенных фото.