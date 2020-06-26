Второй день голосования по поправкам в Конституцию проходит в России

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По заявлению главы ЦИК Эллы Памфиловой, все организовано максимально удобно и прозрачно.

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Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Сегодня второй день голосования по поправкам в Конституцию. Все организовано максимально удобно и прозрачно — это еще раз подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что все жалобы и заявления рассматриваются немедленно.

«Как народ скажет, так и будет. И вот начинается это глумление. То были плачи и причитания — не пускают наблюдателей. Сколько вранья мы с вами пережили. Дайте им возможность наблюдать там, где они хотят, пожалуйста. Хотят меняться между собой — пожалуйста. Пусть не ломятся в открытую дверь», — сказала глава Центризбиркома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сайт ЦИК России атаковали хакеры.

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