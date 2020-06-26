Несмотря на ddos атаку, портал работает в полном режиме.

Сайт ЦИК России атакуют хакеры

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

Сайт ЦИК России атакуют хакеры. Об этом сообщают в Центризбиркоме.

По словам зампредседателя ЦИК РФ Николая Булаева, ему поступила информация о хакерской атаке.

«Мне пришло сообщение, что у нас на сайт ЦИК идет атака, 240 тыс. запросов в секунду. Но сайт пока не испытывает проблем», — заявил Булаев.

Несмотря на ddos атаку, портал работает в полном режиме.

Ранее 5-tv.ru cсообщал, что в Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам в Конституцию.

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