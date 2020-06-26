Сказка приближается: Подготовка к празднику «Алые паруса» вышла на финишную прямую

Ярким финалом Всероссийского выпускного вечера станет шоу «Алые паруса». Один из самых красивых праздников на планете развернется в акватории Финского залива. Сказка оживет уже завтра — в ночь с субботы на воскресенье.

Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев узнал, каким будет масштабный фестиваль в этом году.

Прямо сейчас подготовка к красочному шоу выходит на финишную прямую: подмостки практически готовы, артисты оттачивают движения до автоматизма. В последние несколько дней они буквально прописались на сцене: все для того, чтобы эти «Алые паруса» были незабываемыми.

В этом году праздник пройдет в телевизионном и онлайн-форматах: свои коррективы внес коронавирус: пришлось полностью менять сценарий. На подготовку одного из лучших в мире шоу осталось совсем немного времени. Артисты репетируют в режиме нон-стоп. Не просто концертную программу, а настоящий мультимедийный спектакль ставит всемирно известный режиссер Василий Бархатов. А значит выпускников страны ждет грандиозное представление.

«Все, что будет происходить на сцене, каждый номер имеет отношение к произведениям Грина. В каждом есть деталь, которая намекает на деталь из произведения или особенность героя», — объясняет режиссер-постановщик концертной части проекта «Алые паруса» Василий Бархатов.

Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?

Для телезрителей выступят группы RASA и «Звери», Вера Брежнева и певица IOWA, а еще — флайбордисты, танцоры и юные музыканты. Из-за пандемии они проходили кастинг в режиме онлайн.

Вот, 6-летняя Алиса Волкова прислала запись, сделанную на мобильный телефон… и попала на главную сцену — сразу же в роли Ассоль.

Финальным аккордом праздника традиционно станут водная феерия и свето-пиротехническое шоу, под аккомпанементы которого по глади Финского залива пройдет великолепный корабль под алыми парусами — бриг «Россия».

Впервые выпускники ленинградских школ увидели встречу Грея и Ассоль в 1968 году. Праздник стал настоящим символом веры в чудо: сказочный галиот с алыми парусами, невероятный салют и еще одна гриновская героиня Фрези Грант, которая буквально скользила по Неве.

Людмила Образцова уже давно живет за границей, но то выступление в родном Ленинграде не забудет никогда. По задумке режиссера, понтон под девушкой больше километра должны были толкать водолазы. В последний момент, когда группу ныряльщиков сменили на катер-тягач, все пошло не по плану.

«Началось движение и примерно на середине этого расстояния я начала уходить под воду. Сначала залило сапоги, потом вода залила ноги, потом вода дошла уже до половины туловища. И тот моряк, который вел этот катерок, он прибавил скорость, он вытащил меня на поверхность воды, и мы благополучно преодолели все преграды», — рассказывает Людмила Образцова.

Такие же смелые и яркие праздники проходили в Ленинграде вплоть до 1979 года. И после перерыва в четверть века в 2005-м традиция возродилась при поддержке Акционерного Банка «Россия», правительства Петербурга и Пятого канала. С тех пор «Алые паруса» стали одним из самых красочных праздников на планете, а в прошлом году получили своего рода «Оскар» в мире организации развлечений — престижную премию Best Event Awards World.

Известная российская певица Марина Капуро выступала на сцене уже возобновленного праздника и признается: эмоции невероятные.

«Наш город великолепный. И „Алые паруса“ — это такой апофеоз лета. Я даже не могу выделить, какая ночь для меня была лучше. Каждая была одинаково прекрасна», — вспоминает российска певица, Заслуженная артистка России Марина Капуро.

В этот раз «Алые паруса» станут кульминацией Всероссийского выпускного для школьников и студентов. Завершит феерию на суше и на воде грандиозный фейерверк. Его, как и сам проход парусника, будут транслировать все федеральные телеканалы. Пятый канал покажет весь праздник целиком.