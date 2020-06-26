Немецкий депутат оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию. На избирательных участках в Москве побывал депутат берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн и рассказал 5-tv.ru о своих первых впечатлениях.

Парламентарий отметил, что организация работы участков безупречна, несмотря на то, что она затруднена соблюдением мер безопасности, необходимых в период пандемии коронавируса.

«Мы убедились, что все идеально организовано. Предоставляются маски, перчатки, проводится дезинфекция. Для нас это очень интересно, и поэтому, возможно, если нам придется работать в условиях пандемии в Германии, нам придется сделать то же самое», — сказал Линдеманн.

По его словам, после каждого избирателя проводится дезинфекция кабины для голосования, также строго соблюдается правило безопасной дистанции между посетителями участка. Кроме того, немецкий депутат обратил внимание на то, что в России есть надомное голосование. Отдельно он отметил прозрачность всей процедуры волеизъявления. Германии не мешало бы взять на вооружение некоторый опыт России в проведении голосования, подчеркнул Линдеманн.

«Это очень интересная вещь, что в России есть небольшие боксы для голосования, которые приносят домой к людям, не имеющим возможность прийти на участки. В Германии у нас нет такого вида организации голосования. Это интересный опыт, это очень удобно для людей. Я думаю, это отличная идея. И еще — в Москве мы видели боксы для бюллетеней, они прозрачные. Каждый может увидеть, что внутри. В Германии боксы из черного пластика. Я не хочу сказать, что выборы в Германии не демократические, но мне кажется, это лучше, когда каждый может взглянуть, что внутри бокса», — заметил немецкий парламентарий.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не будут друг с другом контактировать, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него будут разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы. Также участникам голосования будет изменять температуру, выдавать защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводить дезинфекцию рук. Все члены ИК пройдут тестирование на COVID-19.

Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также, чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституции РФ важно внедрить как можно скорее, при том, что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.

Вследствие этого, важно начать действовать максимально четко и слаженно, руководствуясь новыми мерами по развитию сферы здравоохранения, укреплению финансового положения граждан и, особенно, многодетных семей, приложить все усилия на восстановление экономики, а также помочь малому и среднему бизнесу.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в России семь дней, оно завершится 1 июля. Помимо процедуры волеизъявления на участках, где соблюдаются все меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса, в Москве и Нижегородской области действует онлайн-голосование. В списках участников дистанционного электронного голосования — около миллиона двухсот тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о недопустимости принудительного голосования по поправкам в Конституцию.