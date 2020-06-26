Немецкий депутат оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ
Гуннар Линдеманн рассказал, какие моменты процесса стоило бы взять на вооружение для организации выборов в Германии.
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Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
В России 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию. На избирательных участках в Москве побывал депутат берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн и рассказал 5-tv.ru о своих первых впечатлениях.
Парламентарий отметил, что организация работы участков безупречна, несмотря на то, что она затруднена соблюдением мер безопасности, необходимых в период пандемии коронавируса.
«Мы убедились, что все идеально организовано. Предоставляются маски, перчатки, проводится дезинфекция. Для нас это очень интересно, и поэтому, возможно, если нам придется работать в условиях пандемии в Германии, нам придется сделать то же самое», — сказал Линдеманн.
По его словам, после каждого избирателя проводится дезинфекция кабины для голосования, также строго соблюдается правило безопасной дистанции между посетителями участка. Кроме того, немецкий депутат обратил внимание на то, что в России есть надомное голосование. Отдельно он отметил прозрачность всей процедуры волеизъявления. Германии не мешало бы взять на вооружение некоторый опыт России в проведении голосования, подчеркнул Линдеманн.
«Это очень интересная вещь, что в России есть небольшие боксы для голосования, которые приносят домой к людям, не имеющим возможность прийти на участки. В Германии у нас нет такого вида организации голосования. Это интересный опыт, это очень удобно для людей. Я думаю, это отличная идея. И еще — в Москве мы видели боксы для бюллетеней, они прозрачные. Каждый может увидеть, что внутри. В Германии боксы из черного пластика. Я не хочу сказать, что выборы в Германии не демократические, но мне кажется, это лучше, когда каждый может взглянуть, что внутри бокса», — заметил немецкий парламентарий.
Голосование по поправкам в Конституцию продлится в России семь дней, оно завершится 1 июля. Помимо процедуры волеизъявления на участках, где соблюдаются все меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса, в Москве и Нижегородской области действует онлайн-голосование. В списках участников дистанционного электронного голосования — около миллиона двухсот тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о недопустимости принудительного голосования по поправкам в Конституцию.
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