«Похожа на маленькую девочку»: Екатерина Андреева попарилась в русской бане
Телеведущая без макияжа рассказала о прелестях петербургского гостеприимства.
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Фото, видео: Instagram @ekaterinaandreeva_official
Гостеприимство петербургских друзей впечатлило Екатерину Андрееву. Телеведущей оказали радушный прием. Она от души попарилась в русской бане, искупалась в ледяной купели, отогрелась под тулупом и попила иван-чай. Знаменитость рассказала подписчикам в Instagram, что обожает такие перепады температур.
Кроме того, подобные процедуры приносят большую пользу здоровью. Не исключено, что благодаря им Андреева в свои 58 выглядит так молодо. К посту теледива добавила снимки из бани, на которых, само собой, предстала без макияжа.
«Тулупчик, сено, баня, иван-чай! Пригрели по-настоящему. Баня повышает иммунитет, люблю переход из жары в холод, запах пихты и березы, лаванды и календулы, свежие веники, которые вымораживают, а потом как дадут — не больно! Но хлестко! И лучше русской бани никто ничего не придумал. Кто парился по-русски, тот поймет! И румяна не нужна! Можно „Аленкой“ с шоколадки знаменитой поработать», — пошутила Андреева.
Поклонники в комментариях согласились, что баня — мощное средство укрепления организма, и во вред ведущей точно не идет. На одном из банных кадров Екатерину даже сравнили с маленькой девочкой. Многие позавидовали теледиве и оставили известное пожелание банщиков.
«Ну, до чего хороша! Искренняя, настоящая! Обожаю!»
«Катенька, на втором фото вы похожи на маленькую девочку, которую уложили баюшки»;
«Катя, вы очень красивая! С легким паром!» — откликнулись подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Андреева поделилась рецептом вкусных и полезных конфет.
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