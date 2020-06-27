«Похожа на маленькую девочку»: Екатерина Андреева попарилась в русской бане

Гостеприимство петербургских друзей впечатлило Екатерину Андрееву. Телеведущей оказали радушный прием. Она от души попарилась в русской бане, искупалась в ледяной купели, отогрелась под тулупом и попила иван-чай. Знаменитость рассказала подписчикам в Instagram, что обожает такие перепады температур.

Кроме того, подобные процедуры приносят большую пользу здоровью. Не исключено, что благодаря им Андреева в свои 58 выглядит так молодо. К посту теледива добавила снимки из бани, на которых, само собой, предстала без макияжа. Instagram @ekaterinaandreeva_official

«Тулупчик, сено, баня, иван-чай! Пригрели по-настоящему. Баня повышает иммунитет, люблю переход из жары в холод, запах пихты и березы, лаванды и календулы, свежие веники, которые вымораживают, а потом как дадут — не больно! Но хлестко! И лучше русской бани никто ничего не придумал. Кто парился по-русски, тот поймет! И румяна не нужна! Можно „Аленкой“ с шоколадки знаменитой поработать», — пошутила Андреева.

Instagram @ekaterinaandreeva_official

Поклонники в комментариях согласились, что баня — мощное средство укрепления организма, и во вред ведущей точно не идет. На одном из банных кадров Екатерину даже сравнили с маленькой девочкой. Многие позавидовали теледиве и оставили известное пожелание банщиков.

«Ну, до чего хороша! Искренняя, настоящая! Обожаю!»

«Катенька, на втором фото вы похожи на маленькую девочку, которую уложили баюшки»;

«Катя, вы очень красивая! С легким паром!» — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Андреева поделилась рецептом вкусных и полезных конфет.