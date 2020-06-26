Российский Су-30 вылетал для «перехвата» самолетов-разведчиков США над Черным морем
Российский истребитель сопроводил самолеты ВВС США над нейтральными водами Черного моря.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ
Российский Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа сопроводил самолеты-разведчики ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
Сообщается, что 26 июня 2020 года самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Военные РФ приблизились на безопасное расстояние к иностранным воздушным объектам.
После их идентификации, было выяснено, что в небе над Черным морем находились патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США. После их обнаружения самолеты резко изменили направление полета, удаляясь от государственной границы РФ.
Полет истребителя Су-30 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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