Международные наблюдатели отметили «технологическую продвинутость» голосования по поправкам в Конституцию

В России продолжается голосование по поправкам в основной закон страны — Конституцию РФ. На это масштабное электоральное мероприятие приехали множество международных наблюдателей. Один из них, глава Союза журналистов Республики Сербской (РС) Даниел Симич рассказал 5-tv.ru, что впечатлило его на участках в двух российских мегаполисах.

По его словам, вначале он прибыл в составе делегации в Москву, а затем в Санкт-Петербург. Город на Неве показался иностранному гостю более подготовленным к всенародному волеизъявлению.

«Первые впечатления, что, возможно, в Петербурге красивее, и процесс голосования организован немного лучше, чем в столице», — сказал Симич.

Пандемия коронавируса стимулировала Россию к более интенсивной работе над совершенствованием технической стороны процесса, отметил международный наблюдатель.

«Для меня было интересно посмотреть на технологическую сторону процесса. Все совершенно по-новому, и в этом плюс ситуации с коронавирусом. Процессы голосования во всех странах более или менее похожи между собой. В России, возможно, он является более технологически продвинутым. Я бы хотел отметить, что на участках выдаются одноразовые ручки, которые после голосования выбрасывают, и средства индивидуальной защиты», — заметил представитель Боснии и Герцеговины.

Правила проведения голосования были разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не будут друг с другом контактировать, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него будут разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы.

Участникам голосования измеряют температуру, выдают защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводят дезинфекцию рук. Все члены ИК пройдут тестирование на COVID-19.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в России семь дней, оно завершится 1 июля. Помимо процедуры волеизъявления на участках, где соблюдаются все меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса, в Москве и Нижегородской области действует онлайн-голосование. В списках участников дистанционного электронного голосования — около миллиона двухсот тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал впечатления от визита на участки немецкого депутата Гуннара Линдеманна.