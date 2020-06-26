Видео: мужчина на Lexus намеренно окатил пешеходов водой из лужи

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Нюра Незванова
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В социальных сетях сообщили, что молодой человек, прославившийся в сети хамской выходкой, является сыном прокурора.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte; Telegram

Общественный резонанс среди пользователей сети вызвал ролик, на котором мужчина за рулем Lexus во Владивостоке специально окатывает прохожих водой из лужи. Молодой человек, используя ненормативную лексику, издевательски говорит, что таким образом оказывает бесплатные услуги «по мойке».

«Мойка, мойка бесплатная ***. Бесплатная мойка ***», — смеется мужчина.

На кадрах видно, как он, подъезжая к пешеходному переходу намеренно увеличивает скорость, чтобы окатить прохожих «большой волной».

Как пишут в соцсетях, молодой человек не раз попадал в поле зрения общественности своими скандальными выходками. Мужчина, который по информации фолловеров, является сыном прокурора, уже ответил юзерам, что «может делать все, что захочет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как справляющий нужду малыш во дворе вызвал гнев соседки.

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