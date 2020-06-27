🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июня, некоторым знакам зодиака стоит перестать следовать советам других, а начать думать своей головой.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июня, Луна находится в знаке Дева, этот период отлично подойдет для кропотливой деятельности, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью.

♈ Овен

Овен, хватит все контролировать. Есть некоторые вещи, которые находятся вне вашего ответственности. Это истина, которую вам необходимо признать сегодня. Роль наблюдателя порой может пойти на пользу.

Космический совет: хватит все контролировать.

♉ Телец

Телец, если вы чувствуете, что застряли в колее, вероятно, так оно и есть. Пришло время взглянуть на ситуацию с другой стороны. Вы обладаете большой силой и сможете преодолеть любые трудности. Главное — верить в себя.

Космический совет: больше уверенности в себе.

♊ Близнецы

Близнецы, пришло время пересмотреть ваш список целей. Не страшно, если вы пошли немного в обход. Вспомните, что для вас является по-настоящему значимым. Вы обнаружите, что Вселенная объединяет вас с нужными людьми и обстоятельствами, которые способствуют вашему росту.

Космический совет: пересмотрите список своих целей.

♋ Рак

Возможно, вам раньше было удобно находиться за кулисами, но, вы даже не представляете, какой этот кайф быть на сцене. Не бойтесь взять микрофон, когда появится такая возможность. Этот день открывает путь вашим творческим способностям.

Космический совет: пришло время выйти на сцену.

♌ Лев

Лев, задумайтесь по чьим правилам вы живете. По тем, что навязало вам общество, или по тем, которые вам приятны и удобны. Вывод очевиден. Видимо поэтому вы ощущаете дискомфорт и присутствие клетки. Расправьте крылья.

Космический совет: расправьте крылья.

♍ Дева

Дева, часто наша самооценка зависит от того, как нас воспринимают другие. Как правило, большая часть жизни направлена на удовлетворение чужих потребностей. Умение отдавать — это прекрасно, но стоит ли делать так часто? Скажите «нет», если это необходимо.

Космический совет: время поднимать самооценку.

♎ Весы

Весы, это ваше время сиять. Сегодня вы творец, создатель и пожинатель плодов. Однако остерегайтесь людей, которые захотят получить выгоду на вашем успехе. День принесет интересных собеседников и полезную информацию.

Космический совет: создавайте, творите, наслаждайтесь.

♏ Скорпион

Скорпион, не бойтесь своих желаний. Так бывает, когда долго мечтаешь о чем-то, а потом понимаешь, что хочешь совершенно другого. Нет, вам не нужно идти на компромисс со своими идеалами, если вы этого не хотите.

Космический совет: не бойтесь своих желаний.

♐ Стрелец

Стрельцы, вас ждет захватывающее романтическое путешествие, если вы готовы открыть свое сердце для любви. Что вам мешает поделиться своими чувствами? Страх, что вас отвергнут? Это глупость. Маленькая подсказка — этот человек уже давно ждет от вас признания.

Космический совет: откройте себя для любви.

♑ Козерог

Козерог, иногда лучше облечь в слова свои желания, проговорить, посмаковать на языке. Элементарная психология: таким образом они не станут казаться столь несбыточными, как раньше.

Космический совет: проговаривайте свои мечты.

♒ Водолей

Водолей, это момент истины. Вам нужно определиться с жизненными приоритетами. От этого зависит, по какому пути вам предстоит двигаться и какими людьми себя окружать. Будьте смелыми и мудрыми.

Космический совет: будьте смелыми и мудрыми.

♊ Рыбы

Рыбы, на вашем пути появляются новые возможности, но прежде чем прыгать «в омут с головой», стоит грамотно оценить свои силы. Не берите на себя слишком много, не перегружайте свой мозг лишней информацией. Возьмите только то, что нужно вам.

Космический совет: не берите на себя слишком много.

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