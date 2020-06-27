Вандал в Петербурге испортил полицейскую машину

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Нюра Незванова
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Инцидент с порчей автомобиля правоохранителей запечатлели очевидцы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; ВКонтакте @spb_today_unpublished

Один из участников ночной уличной вечеринки в Петербурге испортил полицейский автомобиль. Кадры инцидента выложили очевидцы во ВКонтакте. На кадрах видно, как молодой человек, натягивая на лицо шарф, подходит к машине правоохранителей и пишет нецензурное слово, а затем быстро убегает.

За хулиганские действия с порчей имущества молодой человек может быть привлечен к ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ночные тусовщики Петербурга заполонили улицы после дневного зноя.

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