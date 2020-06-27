Ночные тусовщики Петербурга заполонили улицы после дневного зноя — видео
Ковид-диссиденты «кучкуются» около работающих «на вынос» заведений и танцуют на импровизированных дискотеках.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru
Ночные тусовщики вновь заполнили улицы Петербурга после дневного зноя. Как сообщают 5-tv.ru очевидцы, одни так называемые ковид-диссиденты «кучкуются» на барной улице Рубинштейна возле работающих «на вынос» заведений. На видео, снятом жильцами одного из домов, в кадр попадает полицейский автомобиль. Машина стражей порядка неспешно сворачивает с заполненной людьми и личным транспортом улицы Рубинштейна.
Другие предполагаемые нарушители режима самосохранения устроили дискотеку на парковке на площади Ломоносова. По подсчетам очевидцев, там развлекаются порядка 300 человек. На кадрах видно, как несколько десятков молодых людей «отжигают» под музыку, среди стоящих рядом автомобилей.
Ровно неделю назад на улице Рубинштейна наблюдалась похожая ситуация. Тогда любители музыки, напитков и развлечений закатили настоящий «стрит-дэнс» под окнами домов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители «барной» улицы Рубинштейна пожалуются на бездействие полиции в прокуратуру.
- 26 июн
- Банкам разрешили и дальше обслуживать клиентов с просроченными паспортами
- 26 июн
- От COVID-19 «погибли» 120 миллионов жителей США
- 26 июн
- Почти девять тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России
- 25 июн
- Более шести тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России
- 24 июн
- Чем грозит ношение маски на подбородке? — объясняет врач
- 24 июн
- Число вылечившихся от COVID за сутки вновь превысило количество инфицированных
- 24 июн
- Британские медики рассказали о необратимых последствиях перенесенного COVID-19
- 24 июн
- Россиянам могут запретить въезд в Евросоюз после открытия границ
- 23 июн
- Число выздоровевших от СОVID в РФ за сутки почти в два раза больше количества инфицированных
- 22 июн
- Третий этап снятия ограничений в Москве: чего он коснется?
Читайте также
68%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?