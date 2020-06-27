Ночные тусовщики Петербурга заполонили улицы после дневного зноя — видео

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Василий Заика
Эксклюзив 39

Ковид-диссиденты «кучкуются» около работающих «на вынос» заведений и танцуют на импровизированных дискотеках.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ночные тусовщики вновь заполнили улицы Петербурга после дневного зноя. Как сообщают 5-tv.ru очевидцы, одни так называемые ковид-диссиденты «кучкуются» на барной улице Рубинштейна возле работающих «на вынос» заведений. На видео, снятом жильцами одного из домов, в кадр попадает полицейский автомобиль. Машина стражей порядка неспешно сворачивает с заполненной людьми и личным транспортом улицы Рубинштейна.

Другие предполагаемые нарушители режима самосохранения устроили дискотеку на парковке на площади Ломоносова. По подсчетам очевидцев, там развлекаются порядка 300 человек. На кадрах видно, как несколько десятков молодых людей «отжигают» под музыку, среди стоящих рядом автомобилей.

Ровно неделю назад на улице Рубинштейна наблюдалась похожая ситуация. Тогда любители музыки, напитков и развлечений закатили настоящий «стрит-дэнс» под окнами домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители «барной» улицы Рубинштейна пожалуются на бездействие полиции в прокуратуру.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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