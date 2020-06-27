Зеленые, карие или голубые? Обладатели какого цвета глаз больше подвержены болезням?

Специалисты могут лишь взглянуть на вас и кое-что узнать о вашем здоровье. По глазам иногда можно определить, есть ли у человека онкология, диабет, повышенное давление и рассеянный склероз. Организм таких людей «оставляет» подсказки в виде сухости глаз или повреждений мелких сосудов, сообщает lisa.ru.

Если у вас темные глаза

Если природа наградила вас карими или черными глазами, то вам повезло. Темный цвет глаз хуже пропускает ультрафиолет, а значит он меньше влияет на сетчатку глазного яблока. Соответственно, у таких людей меньше риск потери зрения.

Также у темноглазых людей реже появляются родинки, в какой-то степени они защищены от рака кожи. Ученые считают, что это связано с количеством меланина в организме. У темноглазых этого пигмента обычно больше, чем у светлоглазых.

Если у вас голубые, серые или зеленые глаза

У людей со светлыми глазами меньше светоотражающего пигмента. Их глаза более подвержены вредному воздействию солнечных лучей. Обладателям голубых, серых или зеленых глаз стоит внимательнее относится к своему зрению и поменьше находиться под палящим солнцем.

Зато у вас реже, чем у темноглазых, риск заболевание витилиго. Неровные коричневые пятна на коже — обычно появляются у обладателей черных или карих глаз.

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