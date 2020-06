Какая связь между группой крови и смертностью от коронавируса?

Предварительные исследования подтверждают взаимосвязь между группой крови и степенью тяжести течения болезни у пациентов с COVID-19, а следовательно, и вероятностью летального исхода. К таким выводам пришли медики и биологи сразу в нескольких странах: в Китае, в США и в Иране, пишет «Российская газета» со ссылкой на престижный медицинский журнал The New England Journal of Medicine.

Согласно наблюдениям исследователей, чаще всего коронавирусная инфекция тяжело протекает у носителей группы крови А (II), а наименьший риск тяжелого течения болезни у носителей первой группы крови O (I). Для В (III) и AB (IV) риск оказался меньше, чем для второй группы, но больше, чем для первой. Однако объяснить эту взаимосвязь ученые пока не в состоянии. Они отмечают также, что данные выводы являются лишь предварительными, и вопрос требует дальнейшего, более глубокого изучения.

Ранее сообщалось, что носители первой группы крови реже других заражаются коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Калифорнии, проанализировав данные 750 тысяч пациентов, из которых у 10 тысяч был обнаружен COVID-19.