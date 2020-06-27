Дженнифер Лопес показала, в каком состоянии находятся ее «миллионы»

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Светлана Александрова
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50-летняя звезда, имеющая самую крупную «телесную» страховку, продемонстрировала поклонникам свои «инвестиции» на 300 миллионов долларов.

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Фото, видео: Instagram @jlo

Знаменитая певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес продемонстрировала, в каком отличном состоянии находятся ее «миллионы». Звезда опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором стоит в ванной у зеркала, повернувшись к камере своей самой выдающейся частью тела, застрахованной на 300 миллионов долларов. 50-летняя Джей Ло одета в розовый бюстгальтер и обтягивающие небесно-голубые леггинсы с воздушными шарами.

«Вернемся к делу и приготовимся к выходным», — подписала снимок артистка.

Instagram @jlo

Поклонники Лопес не устают восхищаться красотой своего кумира и отличной формой, в которой Дженнифер умудряется держать себя, несмотря на возраст. А особенно пользователей впечатлили голубые леггинсы.

«Она не стареет!»

«Совершенство! Все еще самая горячая!»

«Я хочу быть такой же, когда мне исполнится 50 лет!»

«У вас всегда лучшие леггинсы!»

«Самый красивый воздушный шар, который я видел!» — пишут в комментариях фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес застраховала свою попу на 300 миллионов долларов на случай непредвиденных обстоятельств.

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