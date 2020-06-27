Малькевич назвал главные фейки о голосовании по поправкам к Конституции
Благодаря своевременной работе общественных наблюдателей большинство вводящих в заблуждение сообщений удается вовремя разоблачать.
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Фото, видео: РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru
Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич провел брифинг, на котором разоблачил фейки о голосовании по поправкам к Конституции. Видео публикует 5-tv.ru.
Эксперт условно разделил ложные сообщения на две группы: региональные и общефедеральные. Сейчас Александр Малькевич находится в Республике Татарстан, где проверяет подготовку к голосованию, и как раз обнаружил два локальных фейка.
Первая история строится вокруг ручки с исчезающими чернилами. По сети расходится ролик, в котором демонстрируется действие такого приспособления, а в конце девушка призывает сограждан брать с собой на избирательные участки собственные ручки и обязательно голосовать против.
Малькевич отметил, что этот ролик ранее уже опровергали. Он был записан в Казахстане в прошлом году, более того, если прислушаться, можно услышать казахскую речь.
Второй фейк, который распространяется по стране, говорит о том, что после голосования вернутся максимально жесткие карантинные меры, якобы будут работать только аптеки и небольшие ларьки, а города чуть ли не закроют полицейскими кордонами.
Также Малькевич упомянул еще три фейковых сообщения: о том, что с собой не надо брать паспорт (на самом деле его надо будет показать на расстоянии социальной дистанции), что в Твери на участке № 33 якобы голосуют в автобусе (такого участка в городе просто нет), что в Перми голосуют в багажнике (участковая комиссия грузила документы и средства индивидуальной защиты в багажник, чтобы отвести их на участок).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что международные наблюдатели отметили «технологическую продвинутость» голосования по поправкам в Конституцию.
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