А Kyiv его знает: Фейсбук убрал русскоязычное написание Киева

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Марина Неруцких
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвастался на своей странице в социальной сети, что заставил писать название столицы Незалежной «правильно».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; Facebook @dmytro.kuleba

Facebook убрал русскоязычную версию написания названия столицы Украины — Kiev. Теперь соцсеть будет выдавать главный город Незалежной в транслитерации Kyiv.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Вода камень точит. А МИД точит всех в мире, кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv! Сегодня рад сообщить: движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу», — похвастался дипломат.

По мнению Кулебы, новая транскрипция названия столицы Незалежной даст более ясное понимание Западу, что собой представляет Украина.

«Это очень важно. Всего две маленькие буквы, которые формируют массовое сознание англоязычного мира и учат пониманию того, что Украина — это Украина», — отметил политик.

Совет США по географическим названиям изменил правило написания Киева в международной базе в июне прошлого года. С тех пор украинские власти пытались добиться, чтобы Facebook изменил транскрипцию и у себя. Через год армия дипломатов Незалежной все же смогла победить команду Марка Цукерберга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии».

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