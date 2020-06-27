А Kyiv его знает: Фейсбук убрал русскоязычное написание Киева
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвастался на своей странице в социальной сети, что заставил писать название столицы Незалежной «правильно».
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; Facebook @dmytro.kuleba
Facebook убрал русскоязычную версию написания названия столицы Украины — Kiev. Теперь соцсеть будет выдавать главный город Незалежной в транслитерации Kyiv.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
«Вода камень точит. А МИД точит всех в мире, кто до сих пор пишет Kiev вместо Kyiv! Сегодня рад сообщить: движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу», — похвастался дипломат.
По мнению Кулебы, новая транскрипция названия столицы Незалежной даст более ясное понимание Западу, что собой представляет Украина.
«Это очень важно. Всего две маленькие буквы, которые формируют массовое сознание англоязычного мира и учат пониманию того, что Украина — это Украина», — отметил политик.
Совет США по географическим названиям изменил правило написания Киева в международной базе в июне прошлого года. С тех пор украинские власти пытались добиться, чтобы Facebook изменил транскрипцию и у себя. Через год армия дипломатов Незалежной все же смогла победить команду Марка Цукерберга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии».
Читайте также
46%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?