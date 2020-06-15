Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

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Карина Бернтгольц
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Накануне Дмитрий Кулеба рассказал, что власти Незалежной инициируют ситуации, в которых России приходится реагировать первой.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков высмеял высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Накануне глава внешнеполитического ведомства заявил, что киевские власти придерживаются подхода «наступательной дипломатии», то есть они инициируют ситуации, в которых России приходится реагировать первой.

Российский сенатор с иронией отнесся к словам украинского политика, напомнив, что Незалежная постоянно пытается обойти условия Минских соглашений.

«Он прав в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения — и всякий раз безуспешно. А Донбасс от Украины — все дальше. В этом смысле «наступательная», — написал Пушков в Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце апреля Владимир Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений, и в конце мая число обстрелов в Донбассе возросло в полтора раза. Лидер Незалежной тогда отмечал, что если минский процесс перестанет работать, то в Киеве поменяют тактику, не пояснив при этом, каким станет новый подход.

В конце мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны намерены ликвидировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР в случае восстановления контроля над регионом.

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