«Устрой себе тест-драйв»: Никита Пресняков запустил спортивный челлендж
Музыкант предложил пользователям проверить себя на выносливость при помощи турника.
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Фото, видео: Instagram @npresnyakov
Старший сын российского певца Владимира Преснякова Никита запустил в сети необычный спортивный челлендж. 29-летний музыкант выложил в Instagram ролик, где продемонстрировал, как ловко забирается на турник три раза подряд, при этом всегда «зависая» в стойке «солдатика».
«Не выход силы… Пока не научился… Но на пути к этому! Короче. Задача три раза подряд забраться на турник таким методом», — обратился к пользователям наследник именитого артиста.
Судя по комментариям к ролику, спонтанная идея Никиты была воспринята фолловерами на «ура!». Многие отметили, что этот трюк под силу не каждому, поскольку даже классические подтягивания забирают массу энергии, а необычная «стойка» — и подавно! При этом, пользователи заявили, что обязательно поучаствуют в челлендже, прежде всего, чтобы устроить себе необычный «тест-драйв».
«Молодец! В здоровом теле — здоровый дух!»
«Ну вот, я после перерыва только начал заниматься… Все болит! Но я попробую!»
«Никита — супер! Восхищаюсь!»
«О! Класс, можно попробовать устроить тест-драйв! Надеюсь, выживу!» — обращались к музыканту фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказал о необычном «диванном флешмобе», запущенном в сети.
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