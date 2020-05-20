Пользователи сети нашли новый способ отвлечься от COVID-19.

Очередная стадия «карантинной депрессии»: в сети запустили «диванный» флешмоб

Фото: www.globallookpress.com © David Oxberry

«Чем еще развлечь себя сидя дома, в самоизоляции?» — этот вопрос десятки раз в день задают себе миллионы россиян. Кажется, наши соотечественники перепробовали все методы борьбы со скукой: здесь и пресловутые карточные и настольные игры, чтение книг, общение с дальними родственниками по What’sApp и Viber, онлайн-шарады и, конечно же, удивительные флешмобы.

Кстати, последние, по словам пользователей сети, больше всего поднимают настроение в столь грустный час. Так, например, большой популярностью пользовались инициативы участников группы Little Big, зазывавших публику «на совместный танец», челлендж от актера Михаила Галустяна, сбрившего бороду и усы, а также »Челлендж Победы».

«Поддать жару» решил и модный журнал Super.ru. В аккаунте медиа в Instagram появился пост-призыв начать новый, необычный «диванный» флешмоб.

«Новая стадия карантинной депрессии: люди в самоизоляции участвуют во флешмобе „какой ты диван“ в надежде найти своего „диванного“ близнеца! Предлагаем вам простые правила: гуглите в поиске свое имя + слово „диван“. Просим вас отнестись со всей серьезностью!» — отметили владельцы профиля.

Instagram @super.ru

Несмотря на то, что идея совершенно нова, к челленджу уже присоединилась масса пользователей. И все они нашли поиски «диванного» друга чертовски увлекательными.

«Ух-ты! Даже с моим именем есть диван!»

«Я нашла диван Лара. Это просто шикарно! Но не могу себе позволить…»

«К сожалению, с моим именем есть только тумба! Но я еще поищу!»

«Ох, уж эти диванные войска! Пойду смотреть…» — откликнулись подписчики издания.

Что ж, конечно, пока еще нельзя говорить о безусловном успехе новомодного флешмоба. Посмотрим, что будет через недельку…

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Глюкоза поучаствовала в детском «сладком» челлендже вместе со своей собакой.

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