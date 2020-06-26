«Разблокируй номер»: Айза Анохина обвинила бывшего мужа в безразличии к сыну

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Алиса Старжевская
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Телеведущая в резкой форме рассказала о нежелании экс-супруга идти на контакт.

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Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Айза Анохина жестко ответила своему бывшему мужу Дмитрию, который пожаловался, что не может увидеться с сыном и призвал экс-супругу позвонить ему.

Телеведущая заявила, что это не она, а он не хочет идти на контакт, о чем поведала в сторис на своей странице в Instagram.

«Передайте моему бывшему мужу, чтобы он разблокировал мой номер сначала, если хочет поговорить со своим ребенком. Куда тебе звонить? Голубиной почтой тебе отправить сообщение? Мне „нравятся“ такие папаши», — гневно высказалась телеведущая.

Instagram @aizalovesam

Айза Анохина была замужем два раза. От первого мужа — рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, 35-летняя светская львица родила сына Сэма. Младший сын Айзы, трехлетний Элвис, родился в браке с серфером Дмитрием Анохиным, с которым ведущая прожила пять лет. На данный момент Анохина встречается с известным исполнителем Олегом Майами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Овсиенко рассказала о романе с бывшим мужем Ирины Аллегровой.

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