Экс-супруга рэпера Гуфа, Insta-блогер и телеведущая Айза Анохина призналась, что давно состоит в любовных отношениях с популярным исполнителем Олегом Майами. Звезда на протяжение нескольких месяцев отрицала бурный роман с артистом, однако скрывать чувства дольше просто не смогла.

«У нас с ним отношения уже несколько месяцев. Мы начали встречаться — это оказалось серьезно», — открыто заявила ведущая в эфире авторской программы «Супер Айза» на телеканале «Супер».

Звезда тут же отметила, что при первом знакомстве Олег не произвел на нее впечатление «принца на белом коне». Более того, она постоянно твердила, что Майами — «легкомысленный» и даже «глупый» парень. Правда в какой-то момент стереотипы рухнули и Айза поняла, что этот артист — ее настоящая любовь.

«Почему я влюбилась? Ко мне еще никто не относился, как к чему-то хрустальному. Я влюбилась в его голос, внешность. Он меня не обманывает, говорит, что мои ноги пахнут раем», — рассказала блогер.

А в заключение добавила, что Олег вселил в нее уверенность в собственной неотразимости. Теперь Анохина чувствует себя счастливой и, что самое важное, любимой.

Instagram @aizalovesam

Телеведущая Айза Анохина и рэпер Гуф расторгли брак в 2014 году. Вскоре после разрыва звезда вышла замуж за известного серфера Дмитрия Анохина. Пара прожила вместе более пяти лет, однако в последние месяцы появились слухи, что семейная жизнь селебрити трещит по швам.

Сама Айза этого не отрицала, но и не спешила подавать на развод. Несмотря на бурный роман с новым избранником, Анохина до сих пор официально является супругой спортсмена. Вопрос расторжения брака по ее словам просто затормозился из-за пандемии COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хейтеры набросились на Айзу Анохину за снимок с торчащими сосками.