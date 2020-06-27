«Лидеры России» организовали марафон вручения дипломов выпускникам вузов

|
Максим Чугункин
33

Первым поздравления от Сергея Кириенко, Алексея Комиссарова и ректора РГСУ Натальи Починок принял Максим Бондаренко.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и руководитель Российского государственного социального университета Наталья Починок торжественно вручили диплом выпускнику Максиму Бондаренко. Видео с церемонии публикует 5-tv.ru.

Вручение прошло в необычной обстановке, а именно — во дворе дома, где живет выпускник РГСУ. Так как обычная церемония была невозможна из-за эпидемиологической обстановки, мероприятие перенесли на свежий воздух.

Диплом Максим получил из рук Сергея Кириенко, который отметил отличные оценки студента, а также его большие заслуги в волонтерском движении России. Бондаренко — один из организаторов #МыВместе, член движения «Волонтеры-медики», участник оргкомитета «Бессмертного полка» и других важных общественных движений, волонтер форума «Россия — страна возможностей».

Максим Бондаренко — только первый из списка студентов, дипломы которым вручат победители конкурса «Лидеры России», губернаторы, ректоры вузов по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как победительница конкурса «Лидеры России» создала площадку-агрегатор для бизнесменов.

Читайте также

+28° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля

Последние новости

19:13
Бари Алибасов встал на колени перед Сергеем Жориным
19:00
«Устрой себе тест-драйв»: Никита Пресняков запустил спортивный челлендж
18:55
Как есть и не толстеть? Обнаженная певица Ханна назвала ТОП-11 правил стройного тела
18:44
Видео: Команда Димы Билана настраивает звук перед «Алыми парусами — 2020»
18:38
«Лидеры России» организовали марафон вручения дипломов выпускникам вузов
18:27
Видео: Zivert, Моргенштерн и Клава Кока поздравляют выпускников

Сейчас читают

«Я не могла встать»: видео нападения на Ксению Собчак
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок