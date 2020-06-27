«Лидеры России» организовали марафон вручения дипломов выпускникам вузов

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и руководитель Российского государственного социального университета Наталья Починок торжественно вручили диплом выпускнику Максиму Бондаренко. Видео с церемонии публикует 5-tv.ru.

Вручение прошло в необычной обстановке, а именно — во дворе дома, где живет выпускник РГСУ. Так как обычная церемония была невозможна из-за эпидемиологической обстановки, мероприятие перенесли на свежий воздух.

Диплом Максим получил из рук Сергея Кириенко, который отметил отличные оценки студента, а также его большие заслуги в волонтерском движении России. Бондаренко — один из организаторов #МыВместе, член движения «Волонтеры-медики», участник оргкомитета «Бессмертного полка» и других важных общественных движений, волонтер форума «Россия — страна возможностей».

Максим Бондаренко — только первый из списка студентов, дипломы которым вручат победители конкурса «Лидеры России», губернаторы, ректоры вузов по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как победительница конкурса «Лидеры России» создала площадку-агрегатор для бизнесменов.