Победитель конкурса «Лидеры России» создала площадку-агрегатор для бизнесменов
Предприниматель Евгения Дмитриева с командой присоединилась к общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © David Oxberry
К общероссийской акции #МыВместе подключился малый и средний бизнес (МСБ). Победитель конкурса «Лидеры России» 2017–2018 годов, московский предприниматель Евгения Дмитриева вместе с командой единомышленников создала площадку-агрегатор для обмена ресурсами между бизнесменами помогипредпринимателю.рф. Этот сайт стал отдушиной для представителей МСБ, которые оказались на гране краха в период пандемии коронавируса. Об этом автор идеи рассказала в интервью 5-tv.ru.
«У меня самой малый бизнес. В текущей ситуации малый бизнес испытывает сложности. У нас возникла идея: почему бы не помогать друг другу? Государственные меры поддержки — это одно, но мы — я и моя команда — активные ребята. Мы решили, что неплохо поработать самим, организовать натуральный обмен ресурсами», — поделилась Дмитриева.
По ее словам, все началось со знакомой Евгении компании, бизнес которой заключался в организации сервиса автонянь. Компания имела 300 машин с женщинами, которые специализировались на перевозке детей в учебные, медицинские учреждения, спортивные и другие секции. Когда школы и детские сады закрылись на карантин, услуга оказалась невостребованной. Бизнес компании начал рушиться.
При этом Евгения и ее коллеги обратили внимание на растущий спрос курьеров в условиях всеобщей изоляции. Тогда и родилась идея площадки, где спрос мог бы встречать предложение. Вскоре результаты показали, что задумка предпринимателей чрезвычайно востребована.
«Наша площадка работает около десяти дней. Сейчас на ней зарегистрировано около 400 компаний. Размещено примерно 60 объявлений и оказано почти 500 услуг. Этот результат превысил наши ожидания», — отметила Евгения.
Ранее 5-tv.ru писал, что ОНФ и Стефания Маликова запустили международный челлендж #МыВместе.
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