«Нереальный человек!» — Валерия показала редкие фото в день рождения Виктора Дробыша

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Виктория Андреева
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Звезда рассказала, каким на самом деле является скромный российский композитор.

«Нереальный человек!» — Валерия показала редкие фото в день рождения Виктора Дробыша

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Заслуженный артист России, именитый продюсер и композитор Виктор Дробыш отмечает день рождения: 27 июня музыканту исполняется 54 года. Поздравить коллегу со знаменательной датой, в числе прочих звезд шоу-бизнеса, поспешила певица Валерия.

Артистка опубликовала в Instagram несколько редких и необычных фото Дробыша, которые, по мнению Валерии, отражают истинную сущность композитора.

«Витя, дорогой! Как мне нравится первое фото. Это ж прям ты как есть! Поздравляю от души с днем рождения!!! Продолжай любить эту жизнь так, как ты это умеешь, и она тебе всегда будет отвечать взаимностью!» — обратилась к коллеге звезда.

Восхищенный архивными кадрами Виктор не заставил долго ждать ответной реакции.

«Спасибо тебе, моя путеводная звездочка!» — ласково и с большой благодарностью обратился к Валерии Дробыш.

Безусловно, к поздравлениям присоединились и все фанаты селебрити. Чествуя композитора, они отмечали, что Виктор — один из немногих звезд шоу-бизнеса, кто не пиарится за счет скандалов, но прославился благодаря исключительному таланту и невероятному трудоголизму.

«Вы заряжаете нас своим позитивом, любовью к жизни, спасибо! С днем рождения!»

«С днем рождения!!! Любви, радости, везения и самых преданных друзей!!!»

«Нереальный человек! Влюблена в него! Столько позитивных эмоций! Браво!!!»

«Только пару часов назад о нем думала! И неслучайно! Какое счастье, что есть Виктор! Мои наилучшие пожелания!» — откликались в комментариях фанаты.

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