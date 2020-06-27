«Нереальный человек!» — Валерия показала редкие фото в день рождения Виктора Дробыша
Звезда рассказала, каким на самом деле является скромный российский композитор.
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Заслуженный артист России, именитый продюсер и композитор Виктор Дробыш отмечает день рождения: 27 июня музыканту исполняется 54 года. Поздравить коллегу со знаменательной датой, в числе прочих звезд шоу-бизнеса, поспешила певица Валерия.
Артистка опубликовала в Instagram несколько редких и необычных фото Дробыша, которые, по мнению Валерии, отражают истинную сущность композитора.
«Витя, дорогой! Как мне нравится первое фото. Это ж прям ты как есть! Поздравляю от души с днем рождения!!! Продолжай любить эту жизнь так, как ты это умеешь, и она тебе всегда будет отвечать взаимностью!» — обратилась к коллеге звезда.
Восхищенный архивными кадрами Виктор не заставил долго ждать ответной реакции.
«Спасибо тебе, моя путеводная звездочка!» — ласково и с большой благодарностью обратился к Валерии Дробыш.
Безусловно, к поздравлениям присоединились и все фанаты селебрити. Чествуя композитора, они отмечали, что Виктор — один из немногих звезд шоу-бизнеса, кто не пиарится за счет скандалов, но прославился благодаря исключительному таланту и невероятному трудоголизму.
«Вы заряжаете нас своим позитивом, любовью к жизни, спасибо! С днем рождения!»
«С днем рождения!!! Любви, радости, везения и самых преданных друзей!!!»
«Нереальный человек! Влюблена в него! Столько позитивных эмоций! Браво!!!»
«Только пару часов назад о нем думала! И неслучайно! Какое счастье, что есть Виктор! Мои наилучшие пожелания!» — откликались в комментариях фанаты.
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