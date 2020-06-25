Опять не угодил? Лолита подала в суд, чтобы выселить экс-супруга из квартиры

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Виктория Андреева
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Звезда продолжает решать проблемы, связанные с Дмитрием Ивановым, даже после официального развода.

Опять не угодил? Лолита подала в суд, чтобы выселить экс-супруга из квартиры

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Эпатажная певица Лолита Милявская намерена через суд выселить экс-супруга — тренера по сквошу Дмитрия Иванова — из собственной квартиры. С соответствующим заявлением звезда эстрады обратилась в Басманный суд Москвы.

Как пояснил в беседе с MK.RU адвокат артистки Сергей Жорин, соответствующий иск Лолита подала еще 22 июня. И главная тому причина — огромные задолженности Иванова по коммунальным услугам, которые он не собирается погашать.

«Он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд», — отметил юрист, добавив, что экс-возлюбленный Милявской около года вообще не появлялся в квартире.

Кроме того, Сергей Жорин подчеркнул, что более никаких требований к Дмитрию Иванову звезда поп-сцены не предъявляла.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Брак Лолиты и спортивного тренера Дмитрия Иванова продержался более девяти лет. При этом влюбленные официально узаконили свои отношения. Несмотря на 12-летнюю разницу между супругами, Лолита утверждала, что безмерно счастлива с молодым избранником.

Кажущийся крепким союз распался в начале 2020 года. Так, 30 апреля адвокат звезды заявил, что брак Лолиты и Дмитрия официально расторгнут. Причиной расставания, по словам Милявской, явились бесконечные измены супруга, а также его неадекватное поведение. В частности, певица уверяла, что Иванов долгое время «пичкал» ее БАДами, от которых звезда якобы чуть не лишилась жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал о необычных фактах из жизни певицы Лолиты Милявской с пятым мужем.

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