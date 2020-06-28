«Мне приснилось небо Питера»: Екатерина Андреева понежилась в лазурном бассейне

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Ирина Дряхлова
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Телеведущая поделилась снимком невероятной красоты со своими подписчиками в Instagram.

«Мне приснилось небо Питера»: Екатерина Андреева понежилась в лазурном бассейне

Фото: Instagram @ekaterinaandreeva_official

Знаменитая телеведущая ведет активный образ жизни и не перестает делиться ей с подписчиками своего Instagram. В этот раз 58-летняя Екатерина Андреева выложила фотографию из бассейна, который сливается с заливом и горизонтом. На ней — спортивный купальник, а на голове — белое полотенце. Екатерина находится в отпуске и скорее всего в живописных местах Ленинградской области. Ранее она поделилась фото из бани в одном из спа-комплексов Курортного района.

 
 
 
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Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

В подписи к фото Андреева поделилась впечатления о Санкт-Петербурге и своей трепетной любовью к городу.

«Мне приснилось небо Питера! Как прекрасны эти северные закаты! Нежные краски сурового края? А ко мне он всегда нежен и мягок. Еще ни разу в городе на Неве я не застала плохую погоду. И эта розовая гамма, и эти брызги воды, струящиеся по плечам и этот чумовой воздух Финского залива-солоноватый, с водорослевыми приправами и ветер — мой любимчик и дружок. АбАжжжжжжжаюю! Я не родилась в Питере, но я так его люблю и понимаю, что, кажется, он меня удочерил» — написала она.

Подписчики телеведущей восхитились ее красотой и неугасающей молодостью.

«Катерина, какая вы активная, просто белой завистью завидую и восхищаюсь вами. Красивая, вечно молодая!» — сделала комплимент девушка в комментариях.

«Царевна Лебедь!» — сравнили Екатерину со сказочным персонажем.

«Небо, вода и женщина» — отметил подписчик.

Ранее 5-tv.ru о десяти секретах стройной фигуры певицы Ханны.

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