«Мне приснилось небо Питера»: Екатерина Андреева понежилась в лазурном бассейне

Знаменитая телеведущая ведет активный образ жизни и не перестает делиться ей с подписчиками своего Instagram. В этот раз 58-летняя Екатерина Андреева выложила фотографию из бассейна, который сливается с заливом и горизонтом. На ней — спортивный купальник, а на голове — белое полотенце. Екатерина находится в отпуске и скорее всего в живописных местах Ленинградской области. Ранее она поделилась фото из бани в одном из спа-комплексов Курортного района.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 27 Июн 2020 в 7:53 PDT

В подписи к фото Андреева поделилась впечатления о Санкт-Петербурге и своей трепетной любовью к городу.

«Мне приснилось небо Питера! Как прекрасны эти северные закаты! Нежные краски сурового края? А ко мне он всегда нежен и мягок. Еще ни разу в городе на Неве я не застала плохую погоду. И эта розовая гамма, и эти брызги воды, струящиеся по плечам и этот чумовой воздух Финского залива-солоноватый, с водорослевыми приправами и ветер — мой любимчик и дружок. АбАжжжжжжжаюю! Я не родилась в Питере, но я так его люблю и понимаю, что, кажется, он меня удочерил» — написала она.

Подписчики телеведущей восхитились ее красотой и неугасающей молодостью.

«Катерина, какая вы активная, просто белой завистью завидую и восхищаюсь вами. Красивая, вечно молодая!» — сделала комплимент девушка в комментариях.

«Царевна Лебедь!» — сравнили Екатерину со сказочным персонажем.

«Небо, вода и женщина» — отметил подписчик.

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