«Зрит в корень»: Самбурская заставила фанатов ревновать к ее «киномужу»
Актриса поделилась снимком, на котором видно, что ее коллега по цеху не удержался от взгляда в область декольте артистки.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Актриса Настасья Самбурская вновь эпатирует публику. В Instagram она выложила фото со съемочной площадки в компании коллег по цеху: Сергея Епишева и Романа Прыгунова. На переднем плане стоит сама артистка, а за спиной — двое мужчин. Взгляд одного из них явно упирается в роскошный бюст девушки.
«С киномужем и кинорежиссером», — подписала снимок Самбурская.
Ее поклонники ревниво отреагировали на фото. Некоторые упрекали ее в манипуляции мужским вниманием, но все равно продолжали восхищаться прекрасными формами актрисы.
«Из-за фото вблизи — бюст „подрос“. А так, как всегда»
«Зрит в корень»ВсВВСАВсеосРо
«Не, не нужно вам такого «киномужа”»
«В глаза смотреть!»
«А глаза не обманешь», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как заплаканная Самбурская напомнила юзерам «куклу Аннабель».
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