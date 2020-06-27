«Зрит в корень»: Самбурская заставила фанатов ревновать к ее «киномужу»

Актриса Настасья Самбурская вновь эпатирует публику. В Instagram она выложила фото со съемочной площадки в компании коллег по цеху: Сергея Епишева и Романа Прыгунова. На переднем плане стоит сама артистка, а за спиной — двое мужчин. Взгляд одного из них явно упирается в роскошный бюст девушки.

«С киномужем и кинорежиссером», — подписала снимок Самбурская.

Instagram @samburskaya

Ее поклонники ревниво отреагировали на фото. Некоторые упрекали ее в манипуляции мужским вниманием, но все равно продолжали восхищаться прекрасными формами актрисы.

«Из-за фото вблизи — бюст „подрос“. А так, как всегда»

«Зрит в корень»ВсВВСАВсеосРо

«Не, не нужно вам такого «киномужа”»

«В глаза смотреть!»

«А глаза не обманешь», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как заплаканная Самбурская напомнила юзерам «куклу Аннабель».