«Очень неожиданно»: жена Эмина Агаларова показала, кто помог ей справиться с депрессией

Бывшая возлюбленная певца Эмина Агаларова Алена Гаврилова выложила в Instagram трогательное фото с человеком, «благодаря которому смогла выйти из своего панциря» и быстро отойти от тяжелого расставания с супругом.

Девушка опубликовала в сети снимок, где позирует вместе с сестрой Олесей. Поделиться редким кадром звезда решила в честь дня рождения родственницы.

«Олесюнчик! С днем рождения, моя сестра! Я горжусь тобой! Ты добрый, отзывчивый, искренний человек и невероятный друг! Пусть в твоей жизни будет все замечательно, твой бренд процветает, любимые люди всегда будут рядом! Я рядом и очень тебя люблю!» — подписала пост Гаврилова.

Instagram @agavrilova777

Фолловеры бывшей избранницы Эмина, безусловно, присоединились к поздравлениям, однако тут же признались, что для них появление сестры Алены — настоящий сюрприз. Ранее звезда лишь показывала маленькую дочку, рожденную в браке с музыкантом, и взрослого сына от предыдущих отношений. Но о родной сестре почему-то рассказывать не спешила.

«Ох, какая красотка! Зачем вы же вы от нас ее скрывали! С праздником!»

«Алена — бесподобная красавица! Сестричка тоже!»

«Ну, просто прелесть! Какое загляденье!»

«Очень неожиданно! Ну что ж, с днем рождения, Олеся!» — обратились к родственнице Гавриловой фанаты.

Ранее 5-tv.ru показал, насколько супруга Эмина Агаларова преобразилась после расставания с певцом.