Собчак рассказала о травмах избитого в монастыре режиссера ее киногруппы

Ксения Собчак продолжает делиться с подписчиками подробностями нападения на ее съемочную группу. В своем Telegram-канале она рассказала, какие травмы были зафиксированы медиками после инцидента у режиссера ее команды Сергея Ерженкова.

«Сделали снимки. У нашего режиссера Сергея Ерженкова перелом шеловидного отростка. В простонародье кисти», — написала Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Также журналист отметила, что другие детали этого происшествия она изложит в новом выпуске своего авторского шоу. Некоторые моменты нападения удалось снять на видео. По ее словам, не все фрагменты съемок были уничтожены нападавшими.

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы, и готовить иски. Слава Богу, часть свидетельств на других флешках. На этом замолкаю — продолжаем работать, и скоро выпустим большой фильм на канале #ОсторожноСобчак. <…> Спасибо всем коллегам за помощь и поддержку сегодня!» — добавила Собчак.

Нападение на съемочную группу Ксении Собчак случилось в монастыре в Свердловской области, где ведущая снимала историю бывшего послушника. Известно, что над героем фильма издевались в подростковом возрасте. Как писал ранее 5-tv.ru, позже появились кадры нападения на Собчак.